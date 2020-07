1









Talentuoso, giovanissimo e già presente del Manchester United. Se i Red Devils si stanno sollevando dalle ceneri è anche grazie al brio di Mason Greenwood, attaccante classe 2001 autore di 9 gol in 27 presenze di Premier League, 4 nelle ultime 3 partite. Senza andare troppo indietro nel tempo, la Juventus aveva fatto un tentativo per questo diamante ancora da sgrezzare: stando a quanto riporta The Atheltic, il club bianconero era seriamente intenzionato a presentare un’offerta per Greenwood prima che firmasse il rinnovo fino al 2023 con il Manchester United.