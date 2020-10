A segno nella sfida di Champions League contro il Ferencvaros, Ousmane Dembélé ha ritrovato la gioia del gol, scacciando i fantasmi di un mercato in costante ricerca del suo nome. Ha deciso di restare in blaugrana e, come riporta SportsMole, l’esterno francese avrebbe rifiutato la corte del Manchester United negli ultimi giorni della sessione estiva. Dembélé era stato accostato anche alla Juventus, ma l’alto ingaggio di 9 milioni di euro netti ha messo subito in salita la possibile trattiva.