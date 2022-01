La Nuova Sardegna si è concentrata sulla trattativa tra la Juventus e il Cagliari relativa al passaggio di Nahitan Nandez in bianconero. Secondo il quotidiano, il club potrebbe inserire nell'affare come contropartite due giocatori: non solo Kajo Jorge, ma anche il giovane Akè, che si è ben disimpegnato recentemente in Coppa Italia contro la Sampdoria. Entrambi si trasferirebbero a Cagliari in prestito.