Agli albori dell'ultimo mercato estivo della Juventus, si parlava con insistenza di uno scambio col Napoli tra Federico Bernardeschi e Arkadiusz Milik. Oggi da Calciomercato.com spunta un nuovo retroscena legato a quella trattativa e al nuovo agente dell'esterno bianconero. Mino Raiola, infatti, che ha preso la procura del giocatore classe '94 al posto di Beppe Bozzo, ​a fine agosto è stato nel ritiro del Napoli per parlare con la società del presidente De Laurentiis. ​Gattuso avrebbe accolto a braccia aperte Bernardeschi come alternativa sulla trequarti. Ma poi non è stato trovato l’accordo, complice anche l’ostacolo Rock Nations, ovvero l’agenzia che cura i diritti d’immagine del giocatore.