Continua la caccia al difensore centrale in casa Juve che, dovrà sopperire alla pesantissima assenza di Giorgio Chiellini. Ma l'ormai ex numero 3 potrebbe essere seguito anche da Daniele Rugani e dall'olandese de Ligt ed è proprio per questo che Madama starebbe valutando varie alternative. Tra i nomi finiti nella lista dei dirigenti della Continassa c'è anche quello del milanista Romagnoli, vicino alla Lazio ma che, stando a quanto riportato da Il Tempo, non avrebbe intenzione di allungare ancora i tempi, favorendo così un eventuale inserimento di Madama.