La Juve pensa ancora a Giacomo Raspadori. L'attaccante classe 2000 del Sassuolo piace molto dalle parti della Continassa come sostituto di Paulo Dybala, ma in Emilia non fanno sconti: secondo quanto riportato da TMW, il club neroverde valuta il giocatore almeno 30 milioni di euro, e non sembra propenso a valutare contropartite tecniche in grado di ridurre l'esborso economico. La pista, comunque, resta calda, probabilmente ne saprà di più nelle prossime settimane anche in base all'evoluzione della trattativa per Angel Di Maria.