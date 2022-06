In pole nella lista delle preferenze, ora, sembra balzato Marko Arnautovic, che piace molto a Massimiliano Allegri. Per il vice di Dusan Vlahovic, però, resiste anche l'ipotesi Giovanni Simeone in casa Juve: lo riporta l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come l'attaccante argentino sia già stato oggetto di sondaggi da parte dei bianconeri, che però devono comunque attendere la decisione su di lui del Verona; entro il 25 giugno, infatti, i gialloblù dovranno decidere se versare o meno gli oltre 10 milioni di euro richiesti dal Cagliari per il suo riscatto.