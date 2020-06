In scadenza nel 2021, il futuro di David Alaba è ancora tutto da scrivere. L’ascesa di Alphonso Davies lo ha costretto a spostarsi al centro della difesa, perché la sua importanza e le sue qualità rimangono integre, ma il Bayern Monaco non vuole rischiare di perdere il giocatore a zero. Per questo la cessione in estate non è esclusa, e come riporta il Telegraph, il 27enne austriaco gode di grande mercato: fra i club che in passato si sono interessati c’è anche la Juventus, sempre abile a strappare giocatori a zero.