Secondo quanto riportato da SportMediaset, la Juventus continua a seguire in ottica mercato Axel Witsel, centrocampista classe 1989 in forza al Borussia Dortmund e alla Nazionale belga. In scadenza di contratto con i tedeschi a fine stagione, il giocatore potrebbe approdare a Torino a parametro zero, per la gioia di Massimiliano Allegri che durante l'ultima sessione di mercato lo avrebbe preferito anche a Manuel Locatelli per carattere, spessore e personalità.

Ancora i bianconeri sono alla ricerca del tassello mancante a centrocampo, e Witsel può essere un nome papabile.