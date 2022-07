La Juventus continua sempre a guardarsi attorno alla ricerca di un difensore di qualità che possa rimpiazzare De Ligt nel caso in cui l'olandese decida di partire. I nomi più gettonati sono quelli di Koulibaly e di Bremer, ma ci sono anche altre alternative che possono far gola a Massimiliano Allegri. Uno di questi è il centrale della Fiorentina Nikola Milenkovic, ancora alle prese con il rinnovo di contratto, con Madama che sarebbe pronta ad inserirsi qualora non dovesse arrivare la firma sul prolungamento.