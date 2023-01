L'emergenza sulle corsie esterne è un problema che in casa Juve deve essere risolto nel minor tempo possibile, specie se a partire dalla prossima stagione potrebbero esserci gli addii di Alex Sandro e Cuadrado. Uno dei nomi che è stato accostato a più riprese al club della Continassa è quello di Rick Karsdorp, il quale è arrivato ormai ad essere un separato in casa dalla squadra allenata da Josè Mourinho, con la Roma che chiede almeno 10 milioni di euro per lasciarlo partire.