Nicolò Zaniolo è sempre più al centro della Roma. Il nuovo proprietario del club giallorosso, Friedkin ha tolto dal mercato il giovane talento italiano e ha dato l'ok al rinnovo del suo contratto.

La Juventus era arrivata a mettere 50 milioni sul tavolo, ma l'offerta, così come quelle di Tottenham, Barcellona e Borussia Dortmund, è stata respinta al mittente. Anzi, le parti si incontreranno per discutere del futuro: il giocatore vuole rimanere in giallorosso e il club, come riporta il Corriere dello Sport, sta pensando di blindarlo con un rinnovo fino al 2025.