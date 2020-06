La Roma ha respinto la prima proposta della Juventus per. I bianconeri si erano fati avanti mettendo sul tavolo uno scambio con Rugani o Romero, ma come riporta La Repubblica non c'è stata apertura dalle parti di Trigoria. La valutazione del giocatore è di circa 30 milioni di euro, la Juve studierà una nuova offerta per superare la concorrenza del Napoli in Serie A, e di Lipsia, Bayern Monaco, Tottenham ed Arsenal all'estero.