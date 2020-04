Luca Pellegrini può tornare alla Juventus nella stagione 2020/21, a prescindere da quando inizierà. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il terzino attualmente in prestito al Cagliari potrebbe rientrare in bianconero al posto di Mattia De Sciglio per il quale resta forte l'interesse del PSG. Sfumato lo scambio con Kurzawa lo scorso gennaio, Leonardo non si è ancora arreso e vuole portare l'ex Milan a Parigi. La Juve ha già pronto il sostituto anche se Paratici deve ancora fare tutte le sue valutazioni sul calciatore.