Il futuro di Mauro Icardi è ancora tutto da decidere. Secondo quanto riferito dalla stampa francese l’attaccante argentino, attualmente al PSG in prestito, ma ancora di proprietà dell’Inter, potrebbe anche restare a Parigi e non fare ritorno in Italia al termine della stagione. Il club parigino sta valutando se ricattare o meno il suo cartellino dall’Inter, per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. In ogni caso, sia che resti al PSG sia che torni in nerazzurro, la Juve potrebbe iscriversi alla corsa per la punta nel prossimo mercato estivo, in quanto Icardi piace da tempo a Paraticii