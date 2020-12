Con molta probabilità, Dominik Szoboszlai lascerà il Salisburgo già nel mercato di gennaio. Il talento iscritto tempo fa sul pizzino di Paratici ha fatto innamorare mezza Europa, con il Lipsia in pole position anche se l’ungherese ha spiegato che deve ancora valutare il suo futuro. Intanto emerge un retroscena riguardante il Real Madrid: stando a quanto riporta Fichajes.net, i Blancos non avrebbero sferrato l’affondo decisivo perché non sono ancora riusciti a cedere Isco, altro giocatore gradito dalla Juventus.