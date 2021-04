Una delle priorità della prossima sessione di calciomercato in casa Juventus sarà operare sul centrocampo. La linea da tenere è sempre la solita, da due anni a questa parte, puntare sui giovani promettenti che si stanno mettendo in mostra. uno di questi, appuntato da tempo nel taccuino di Paratici, è Eduardo Camavinga, centrocampista classe 2002 del Rennes. Secondo quanto riporta Ok Diario, però, il Liverpool avrebbe impresso un'accelerata per aggiudicarsi il profilo e avrebbe anche superato il Real Madrid.