La Juve è più attiva che mai sul mercato, non solo per i colpi in entrata, ma anche per le operazioni in uscita che fino a questo momento sono state numerose. Per ultima potrebbe aggiungersi anche quella del baby Filippo Ranocchia, richiesto dal Monza di Silvio Berlusconi. Stando a quanto riprotato da Sky Sport infatti, la prossima settimana sarà previsto un incontro tra le due società per discutere del futuro del calciatore. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore della Vecchia Signora.