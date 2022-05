Nonostante le difficoltà del Vicenza, Filippo Ranocchia sta giocando una stagione ad alto livello, in Serie B. Il centrocampista centrale fa parte del pacchetto di giovani talenti a disposizione della Juve in mediana, insieme a Rovella, Fagioli e Miretti. In questo momento, Ranocchia sembrerebbe essere quello più indietro nelle gerarchie, con meno speranze di vestire la maglia bianconera nella prossima stagione.