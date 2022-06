Il Verona sulle tracce di Filippo Ranocchia. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il club gialloblù ha messo nel mirino il giovane centrocampista di proprietà della Juve, rientrato in bianconero dopo l'esperienza in prestito al Vicenza in Serie B. In attesa di definire il suo futuro, intanto, il classe 2001 ha raggiunto un accordo con la Vecchia Signora per il rinnovo di contratto, che comunque non gli garantirà la permanenza.