Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Premier League contro il Wolverhampton, il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha parlato anche di Anthony Martial, uno tra gli attaccanti accostati alla Juve in vista del mercato di gennaio. E le parole dell'allenatore sembrano lasciare pochi dubbi sul futuro del francese classe 1995: "Lui ha detto molto chiaramente che vuole andarsene e, in un certo senso, posso capire il suo desiderio di farlo per provare a giocare più regolarmente da qualche altra parte". Uno spiraglio per i bianconeri?