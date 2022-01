Inizia a diventare spinosa la situazione di Anthony Martial in casa del Manchester United. L'attaccante francese, seguito in ottica mercato anche dalla Juve, non ha preso parte alla trasferta dei Red Devils contro l'Aston Villa perchè, secondo quanto riferito dal tecnico Ralf Rangnick, "non voleva essere della squadra" (il match di ieri si è poi concluso 2-2). Diversa, invece, la versione del giocatore, che sui suoi profili social ha replicato così: "Non rifiuterò mai di giocare una partita con il Manchester United. Sono qui da sette anni, non ho mai mancato di rispetto - e non lo farò mai - al club e ai tifosi".