L'allenatore del Manchester United, Ralf Rangnick, ha parlato della vicenda che riguarda Anthony Martial. Il francese vuole andare via da Manchester per giocare, ma la faccenda è tutt'altro che semplice. Stando al manager dei Red Devils, infatti, l'attaccante "vuole andare via, ma chi può permetterselo?". La Juve, quindi, è 'tagliata' fuori?



Ecco cosa ha detto Rangnick: "Ha detto molto chiaramente che vuole andarsene. In un certo qual modo posso capire il suo desiderio di voler giocare di più altrove. Ma, ancora una volta, qui è una questione non solo di cosa vuole fare lui, è anche una questione di quali club sono interessati a lui e se soddisfano le richieste dello United".