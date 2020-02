Aaron Ramsey può già tornare in Premier League. Il centrocampista gallese sta facendo fatica ad adattarsi al calcio italiano e secondo quanto riporta il Daily Star in estate può già fare ritorno nel campionato inglese dove sia Manchester United che Arsenal l'hanno messo nel mirino. I Red Devils in particolar modo potrebbero essere una buona sponda nell'ambito dell'operazione Pogba che al termine della stagione lascerà Old Trafford. La Juve è tra le più seria delle contendenti e Ramsey può essere una pedina di scambio.