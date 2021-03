1











Gli intoccabili della Juventus sono pochi, ma tra questi non figura Aaron Ramsey. Il gallese, frenato dai molti infortuni, in estate potrebbe tornare in Premier League. Come riporta Tuttosport, il centrocampista è pronto all'addio e la Juve valuta anche il futuro di Adrien Rabiot. In Inghilterra tengono le antenne dritte anche su Alex Sandro e soprattutto su Merih Demiral. Possibile destinazione inglese per Douglas Costa.