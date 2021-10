Una pretendente in meno per Aaron? Secondo quanto riportato dagli spagnoli di Fichajes.net, è già saltata la pista che accostava il gallese all'di Rafa Benitez. I Toffees sembrano preferire Donny, trequartista olandese del, seguito anche dalla. L'ex Arsenal, la cui avventura in bianconero sembra ormai ai titoli di coda, potrebbe tornare in Premier League, ma un'offerta convincente per lui non è ancora arrivata.