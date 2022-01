In permesso dalla squadra fino a domani, Aaron Ramsey è ormai fuori dai progetti della Juve, tanto da voler trattare personalmente la sua cessione. Lo riferisce Sport Mediaset, secondo cui il centrocampista gallese si metterà presto al lavoro per risolvere "in autonomia" la questione del suo trasferimento. I club interessati sono Newcastle e Aston Villa, ma in corsa ci sono anche West Ham ed Everton: tutte opzioni potenzialmente gradite dal classe 1990, che vorrebbe tornare in Premier League.