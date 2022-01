Al momento è ancora ai box (in questo caso per Covid), ma la sua situazione continua a tenere banco in casa Juve. Aaron Ramsey resta in uscita, anche perchè il suo ingaggio da 8 milioni di euro a stagione rischia di bloccare completamente il mercato del club bianconero, che spera di cederlo in Premier League. Eppure, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista gallese non è ancora convinto di partire: l'interesse del Newcastle, infatti, non attira particolarmente il giocatore, che spera di ricevere un'offerta da una squadra più competitiva.