Nella lista delle uscite, alla voce 'possibili', la Juve ha una serie di giocatori che vanno da Kulusevski ad Arthur, passando per Morata e Bentancur. Ma in cima a tutti questi nomi ce n'è uno sottolineato più volte: è quello di Aaron Ramsey.



FUORI ROSA - Ramsey è fuori dal progetto da novembre, gioca solo in Nazionale con il suo Galles. La Juve gli ha spiegato che lo metterà fuori rosa, ma lui persiste: l'ingaggio è altissimo e sa benissimo di non riuscire a replicarlo da nessun'altra parte. In più il giocatore è ambizioso e non si accontenta di squadra di fascia bassa di Premier League, che lo stanno continuando a corteggiare.



BURNLEY E CRYSTAL PALACE - Alla finestra resiste il solito Burnley, ultimo in Premier League. Il Crystal Palace di Vieira non ha affondato. La situazione è complicata e lo scenario più probabile è che il gallese resti sul groppone ai bianconeri, con cui ha ancora un anno e mezzo di contratto, come ricordato dalla Gazzetta dello Sport. A meno che qualcosa non cambi negli ultimi tre giorni di mercat.