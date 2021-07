sembrava il primo centrocampista della Juventus a essere destinato alla cessione nel corso di questa sessione di mercato. Per la dirigenza bianconera, però, cedere il gallese non sarà affatto semplice. Due sono i problemi principali: l'ingaggio e la forma fisica. Ramsey guadagna quasi otto milioni di euro netti a stagione, di conseguenza solo un top club potrebbe permettersi di acquistarlo e garantirgli la stessa cifra. Ma sono soprattutto i continui infortuni a bloccare le offerte per il gallese, soprattutto dall'estero. Allegri potrebbe quindi ritrovarsi ancora Ramsey in rosa nella prossima stagione.