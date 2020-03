Aaron Ramsey era definitivamente sbocciato prima dello stop forzato a causa del coronavirus. Gol e assist contro l’Inter, uno dei migliori in campo e centrocampo conquistato. Nonostante l’ex Arsenal ha trovato la quadra giusta nella squadra di Maurizio Sarri, c’è chi lo vede lontano da Torino. In particolare, il Sun riporta come il gallese potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United è il grande desiderio di mercato dei bianconeri, che sono disposti a tutto per concretizzare il tirono del francese. Inoltre, Ramsey era già stato cercato in precedenza dai Red Devils quando era in scadenza con i Gunners.