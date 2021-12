Tra i più pagati della rosa c'è, giocatore preso a costo zero dopo la svincolo dall': tante aspettative, pochissima sostanza. Almeno con la, perché quando va in Nazionale gioca e segna con una regolarità che dà quasi fastidio ai tifosi bianconeri (magari pure ai dirigenti, chissà)., al lordo, secondo i dati della Gazzetta dello Sport, guadagna 10,4 milioni di euro (contenuti più che altro dal decreto Crescita, altrimenti a bilancio peserebbero pure di più). In questa stagione ha è sceso in campo 5 volte, per un totale di 115 minuti.Il calcolo al lordo mensile perdovrebbe essere di circaincassati. Se dovesse andare via a gennaio 2022, avrebbe guadagnato - da luglio a dicembre 2021 - sei mensilità: circaPraticamente più di. Prendendo in esame i minuti giocati,. Proprio per queste cifre così alte, però, cedere Ramsey non è affatto semplice.