Denis Zakaria e Federico Gatti hanno appena varcato i cancelli del JMedical. Il mercato della Juventus, però, non è ancora finito, in entrata e in uscita. Per quel che riguarda le uscite, rimane calda la pista Ramsey, ormai escluso dal progetto tecnico sportivo di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta Sky Sport, sarebbero in corso le trattative tra Juventus e Glasgow Rangers per il trasferimento del centrocampista gallese.