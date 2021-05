C’è un giocatore su tutti che a centrocampo rischia di non vestire più la maglia della Juventus, ovvero Aaron Ramsey. Come spiega il Corriere dello Sport, il gallese è stato protagonista di un biennio ampiamente deludente e, alla luce dei suoi 7 milioni di ingaggio, il club vorrebbe cederlo. Anche Massimiliano Allegri, pronto a prendere le redini della panchina bianconera, sarebbe convinto di potersene privare senza troppi problemi. Si aspettano quindi offerte per l’ex Arsenal, che piace in Inghilterra.