17









Aaron Ramsey è diventato un vero e proprio caso. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, infatti, il gallese sta rifiutando le offerte recapitate alla Juventus, nonostante sia ormai ai margini del nuovo corso affidato a Massimiliano Allegri.



RIFIUTI - Ramsey, la scorsa estate, ha già rispedito al mittente le offerte avanzate da Wolverhampton e Newcastle. Adesso, secondo quanto riferito da Calciomercato.com, sarebbe il turno di un paio di club spagnoli e del Burnley. Il centrocampista gallese vuole tornare in Premier League ma è sicuro di poter trovare spazio in un club di medio-alto livello: il Burnley, infatti, è ultimo in classifica. CRYSTAL PALACE - La Juventus vorrebbe liberarsi al più presto dell'ingaggio faraonico che corrisponde a Ramsey e, pur di alleggerire il bilancio, sarebbe disposto a cederlo anche in prestito e con parte dell’ingaggio a carico. Sul tavolo ci sarebbe il sondaggio del Crystal Palace, che si è fatto vivo nei giorni scorsi. La speranza di Arrivabene e Cherubini è quella di uno sviluppo rapido della trattativa così da poter pianificare il mercato in entrata. Patrick Vieira, ex Juve e allenatore del Crystal Palace, potrebbe in questo senso dare una mano al club bianconero.