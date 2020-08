La Juve ha diversi giocatori da piazzare sul mercato. Tra questi c'è Aaron Ramsey, reduce da una prima stagione negativa in maglia bianconera. Il gallese, preso a parametro zero dopo l'esperienza all'Arsenal, potrebbe ora tornare in Premier League. Su di lui, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ci sono due squadre inglesi, anzi di Londra: West Ham e Crystal Palace.