Manuel Locatelli è il primo grande obiettivo della campagna acquisti della Juventus nel secondo ciclo di Massimiliano Allegri. Freschezza e tecnica per ridare vitalità al centrocampo bianconero, da anni al centro di polemiche per le scarse prestazioni. La trattativa, però, va per le lunghe e, secondo quanto sostiene il giornalista della Rai Paolo Paganini, attraverso il suo profilo Twitter: "Il “ripensamento” di #Ramsey che vuole restare alla #Juventus sta bloccando il trasferimento di #Locatelli sul quale ci sono anche altri club."