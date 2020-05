Bagarre attorno ad Aaron Ramsey. In queste settimane due club hanno chiesto informazioni per il centrocampista gallese: è stato innanzitutto il Manchester United, per il quale il suo cartellino è gradito come contropartita per Pogba. Poi si è fatto sotto l'Everton, due opzioni che la Juve e il diretto interessato hanno deciso di non prendere in considerazione. Lo stesso centrocampista, a segno 4 volte in 24 partite stagionali, non sente il richiamo della Premier, non ha nostalgia dell'Inghilterra. Lo rivela Calciomercato.com,