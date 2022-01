Michelangelo Rampulla, ex portiere della Juventus, ha detto la sua su Mauro Icardi, centravanti finito nel mirino dei bianconeri: "Certo che lo prenderei: è un attaccante importante, un bomber di razza, quel che ora serve alla Juve. Secondo me le sarebbe molto utile: in caso di partenza di Morata è il profilo che vedo più adatto. La Juve ha bisogno di un attaccante di peso e spessore, e Icardi ha dimostrato di esserlo. Sa finalizzare e sa giocare con i compagni, lo vedo come un valore aggiunto piuttosto che un peso. Ha 28 anni, è nel pieno del vigore e della carriera, gli basterà poco tempo per riadattarsi ai ritmi partita e sarà capace di fare la differenza. Stiamo parlando di un giocatore di livello assoluto".



Sul ruolo di Wanda Nara, Rampulla ha detto che "la Juve ha gestito giocatori dalle diverse tipologie di carattere, top player non facili da amministrare. Sono certo che riuscirà a gestire anche Icardi... e famiglia".