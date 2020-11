1









La suggestione dell'addio di Sergio Ramos al Real Madrid ha stuzzicato la fantasia degli ambienti di mezza Europa, anche quello juventino. Quale suggestione aggiungere al proprio parco difensori un giocatore del genere, e riunirlo peraltro all'ex compagno "galactico" Cristiano Ronaldo! Ma nel frattempo, come normale, anche altre big stanno mostrando interesse verso la bandiera di Real e nazionale spagnola: secondo As ci sarebbe anche il Liverpool, con Jurgen Klopp che vorrebbe provare a prenderlo già a gennaio per sostituire una colonna come Virgil Van Dijk, gravemente infortunato.