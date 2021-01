Le prossime sessioni di mercato potrebbero gustare la presenza di illustri parametri zero, e Sergio Ramos può rientrare in questa categoria. Da tempo si vocifera sul suo futuro, il rinnovo di contratto tarda ad arrivare per distanza tra le parti e i club iniziano a far sentire la loro presenza. Nel frattempo, lo stesso capitano dei Blancos avrebbe chiarito le idee in merito. Come scrive Todofichajes.com, lo spagnolo avrebbe scelto il Paris Saint-Germain per la prossima stagione, con i parigini che sarebbero in grado di offrire un triennale a cifre più alte.