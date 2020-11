1









In Spagna insistono sull'interesse della Juventus per Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è in scadenza di contratto con il Real Madrid e a fine stagione potrebbe lasciare le Merengues a parametro zero. Un'occasione che i bianconeri stanno tenendo in considerazione ma non sarà facile accontentare le richieste di Ramos, sul quale è forte anche l'interesse da parte del Psg: il giocatore infatti, secondo quanto riportato da El Chiringuito chiede un ingaggio da almeno 12 milioni di euro a stagione.