Sergio Ramos è in scadenza di contratto col Real Madrid e si è scatenata da mesi l'asta per accaparrarselo a parametro zero. Anche la Juventus si è interessata, anche se l'ingaggio sarebbe forse troppo proibitivo. L'interesse più "realistico" per il leader difensivo di Real e nazionale spagnola è quello del Paris Saint-Germain. Si è definitivamente defilato, invece, il Manchester United: questo è quanto riporta il Sun. Nel frattempo, la Juve continua a lavorare per tutt'altro reparto, coi fitti dialoghi in corso col Sassuolo per Scamacca.