Secondo quanto riporta Estadio Deportivo, Ivan Rakitic potrebbe lasciare prossimamente il Barcellona, ma non per la Juventus, come si era ipotizzato nelle precedenti sessioni di mercato - con lo scambio con Bernardeschi appena accennato e mai decollato. Così, il centrocampista croato potrebbe completare un dolce ritorno, visto che in pressing per prenderlo c'è il Siviglia, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.