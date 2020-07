In passato è stato accostato alla Juventus in vari scambi di mercato, e tanto quanto prima, il futuro di Ivan Rakitic pare essere lontano da Barcellona. Nela sfida di Champions contro il Napoli sarà fondamentale visto le assenze di Busquets e Vidal, poi incontrerà la dirigenza blaugrana per parlare della prossima stagione. Stando a quanto riporta Mundo Deportivo, i catalani vorrebbero cederlo a fine stagione a 10 milioni di euro. La volontà del croato è differente, vorrebbe restare fino alla scadenza del contratto (2021) oppure svincolarsi per tornare al Siviglia.