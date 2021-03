La storia del calciomercato insegna che i rapporti tra la Juventus e il super agente Mino Raiola sono sempre stati buoni. Dalle sue mani, infatti, sono passate diverse operazioni di mercato che hanno interessato il club bianconero. Tra gli assistiti di Raiola compare il nome di Erling Haaland, profilo che come tutti sanno sarebbe più che gradito alla dirigenza juventina. Secondo quanto riporta il media spagnolo Sport, però, Raiola sarebbe già in contatto con Laporta per imbastire la trattativa che porterebbe il calciatore norvegese al Barcellona. Prima la società catalana dovrà fare cessioni per almeno 100 milioni.