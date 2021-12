è tornato a parlare di mercato ai microfoni di Sport 1. Uno dei procuratori più influenti nel mondo del calcio ha ovviamente parlato dei suoi assistiti, in particolare dell'ex Juve. Il francese ha il contratto in scadenza con ile difficilmente rinnoverà. Ecco cosa ha detto Raiola sul futuro del francese, più volte accostato al club bianconero: "Ci sono tante offerte per lui, anche quella per il prolungamento di contratto, ma vedremo cosa è meglio per lui. Bayern? Non abbiamo ancora ricevuto offerte, ma forse domani ne arriverà una, va chiesto a loro., ma penso che ne sapremo di più tra un paio di mesi".