Mino Raiola e la Juventus parlano sempre. Di potenziali affari sul tavolo ce ne sono tanti e Paul Pogba è solo il nome in copertina. Come scrive Tuttosport, oltre al centrocampista francese la Juve e il noto agente potrebbero parlare anche di Gigio Donnarumma, Marco Verratti e Erling Haaland, arrivato solo lo scorso gennaio al Borussia Dortmund. Il costo di Donnarumma può variare dai 50 ai 60 milioni di euro, in caso di mancato rinnovo con il Milan la Juve può partire all'assalto, con Raiola come alleato.