Il ritorno alla Juventus di Paul Pogba potrebbe smettere presto di essere una suggestione. Il club bianconero, infatti, si sta muovendo per far avere al Manchester United la prima offerta. Secondo quanto riporta Le10Sport, infatti, è cominciato il lavoro di intermediazione tra i club portato avanti da Mino Raiola, procuratore del campione francese. L'agente, così, a breve dovrebbe comunicare al club inglese la prima offerta della Juventus per riportare Pogba a Torino. L'operazione non sarà facile, per questo servirà sinergia tra tutte le parti in gioco: la Juve proverà senz'altro ad inserire qualche contropartita, per tentare di abbassare il prezzo del giocatore.