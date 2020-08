Dall’esordio con la maglia della Roma contro la Juventus all’interesse della Juventus stessa, Davide Calafiori non è passato di certo inosservato nell’ultima sfida di campionato. Fabio Paratici prese nota e continua a monitorarlo, intanto il terzino sinistro classe 2002 ha vissuto il primo giorno di ritiro in quel di Trigoria. Dove ieri si è visto Mino Raiola, suo agente, per discutere con il club del futuro del suo assistito. I bianconeri sono solo i primi di una folta schiera di estimatrici di Calafiori: in Italia c’è la Fiorentina, mentre all’estero ha fatto drizzare le antenne di due top club come PSG e Real Madrid.